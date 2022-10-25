В Самаре в рамках Парада Памяти состоится патриотический форум

Участие в форуме примут ученые, политики, педагоги, журналисты, лидеры общественного мнения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

8 ноября в Самарском академическом театре оперы и балета состоится патриотический форум «История для будущего. Информационный фронт». Мероприятие пройдет в рамках Парада Памяти. Его организатором выступает «Российское военно-историческое общество».

– Мы понимаем, что информационное поле - это, в том числе, поле битвы. Нужно уметь отстаивать и защищать историческую правду нашей страны и всего мирового сообщества, уметь различать фейки. Все площадки форума, в первую очередь, направлены на то, чтобы мы понимали, как действовать в тех или иных предлагаемых обстоятельствах, как побеждать на этом поле битвы, – рассказала исполнительный директор регионального отделения «Российского военно-исторического общества», президент СРОО «Центр Управления Проектами» Инна Жичкина.

На форуме будут работать открытые лекции, секции, пленарные заседания, круглые столы. Участники узнают, как противостоять информационному давлению и культуре «отмены», а также обсудят ряд других важных тем. Ознакомиться с программой более подробно и пройти регистрацию можно по ссылке.

Отмечается, что зарегистрироваться на участие в форуме можно до 2 ноября.