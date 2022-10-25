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Общество25 октября 2022 13:14

В Самаре 88% спецмашин переоборудовали к зимнему сезону 2022-2023 годов

«Переобуть» осталось 34 единицы техники из 375
Анастасия ФИЛАТОВА
На этой неделе на площади Куйбышева состоится смотр зимней техники

На этой неделе на площади Куйбышева состоится смотр зимней техники

Фото: администрация Самары

В Самаре продолжает подготовка к зимнему сезону 2022-2023 годов. В первую очередь идет переоборудование специальной техники. Эта работа выполнена на 88%, сообщает пресс-служба горадминистрации.

- В собственности муниципальных предприятий имеется 375 единиц техники, из них переоборудованы 341. Оставшиеся 34 машины еще работают по летнему регламенту. Их планируется «переобуть» чуть позже, - рассказал глава департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

По словам чиновника, заключены два контракта на аренду техники, которая находится в эксплуатации по лизингу. Город получит еще 82 спецмашины.

В четверг, 27 октября 2022 года, на площади имени В.В. Куйбышева в Самаре состоится смотр техники. Всего будет представлено около 150 «переобутых» машин, принадлежащих МП, МБУ внутригородских районов и УК. Их готовность к работе зимой лично оценит первый вице-мэр Владимир Василенко.