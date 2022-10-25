В Самаре 88% спецмашин переоборудовали к зимнему сезону 2022-2023 годов

На этой неделе на площади Куйбышева состоится смотр зимней техники Фото: администрация Самары

В Самаре продолжает подготовка к зимнему сезону 2022-2023 годов. В первую очередь идет переоборудование специальной техники. Эта работа выполнена на 88%, сообщает пресс-служба горадминистрации.

- В собственности муниципальных предприятий имеется 375 единиц техники, из них переоборудованы 341. Оставшиеся 34 машины еще работают по летнему регламенту. Их планируется «переобуть» чуть позже, - рассказал глава департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

По словам чиновника, заключены два контракта на аренду техники, которая находится в эксплуатации по лизингу. Город получит еще 82 спецмашины.

В четверг, 27 октября 2022 года, на площади имени В.В. Куйбышева в Самаре состоится смотр техники. Всего будет представлено около 150 «переобутых» машин, принадлежащих МП, МБУ внутригородских районов и УК. Их готовность к работе зимой лично оценит первый вице-мэр Владимир Василенко.