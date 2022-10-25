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Общество25 октября 2022 13:38

Самарская область на год раньше завершит программу расселения аварийного жилья

Срок окончания необходимых работ сдвинули на 31 декабря 2024-го
Илона МАЙСКАЯ
До конца 2024 года по программе осталось расселить 15,77 тыс. граждан из аварийного жилья

До конца 2024 года по программе осталось расселить 15,77 тыс. граждан из аварийного жилья

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область намерена досрочно выполнить программу переселения людей из аварийного жилья. Изначально эти мероприятия планировалось завершить до конца 2025 года. Теперь, согласно соглашению регионального правительства и фонда реформирования ЖКХ, срок сдвинулся на 31 декабря 2024-го.

По госпрограмме Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года», до 2025-го планировалось расселить более 24 тысяч человек. К настоящему времени новые дома обрели около 8,5 тысяч жителей. До конца 2022 года предполагается расселить еще 4,9 тысячи человек. До конца 2024-го из аварийных домов по программе осталось переселить 15,77 тысячи граждан.

По словам председателя облправительства Виктора Кудряшова, выполнение программы переселения граждан из аварийных домов – одна из самых приоритетных задач. Власти планируют ускорить работу в этом направлении с помощью заблаговременного заключения договоров с девелоперами на покупку жилья.