Самарская область на год раньше завершит программу расселения аварийного жилья

До конца 2024 года по программе осталось расселить 15,77 тыс. граждан из аварийного жилья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область намерена досрочно выполнить программу переселения людей из аварийного жилья. Изначально эти мероприятия планировалось завершить до конца 2025 года. Теперь, согласно соглашению регионального правительства и фонда реформирования ЖКХ, срок сдвинулся на 31 декабря 2024-го.

По госпрограмме Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года», до 2025-го планировалось расселить более 24 тысяч человек. К настоящему времени новые дома обрели около 8,5 тысяч жителей. До конца 2022 года предполагается расселить еще 4,9 тысячи человек. До конца 2024-го из аварийных домов по программе осталось переселить 15,77 тысячи граждан.

По словам председателя облправительства Виктора Кудряшова, выполнение программы переселения граждан из аварийных домов – одна из самых приоритетных задач. Власти планируют ускорить работу в этом направлении с помощью заблаговременного заключения договоров с девелоперами на покупку жилья.