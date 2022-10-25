Дмитрий Азаров вручил паспорта граждан России вынужденным переселенцам Донбасса

Торжественное вручение состоялось во вторник, 25 октября. Фото: Юлия Рубцова

Во вторник, 25 октября, губернатор Самарской области вручил паспорта граждан РФ жителям Донбасса. Они вынужденно покинули родную землю и нашли новый дом на территории Самарской области.

– Для меня большая честь и личная радость вручить вам паспорта граждан Российской Федерации. Для каждого из вас путь получения гражданства в России был непростой, зачастую тяжелый. Героический народ Донбасса, Херсонской и Запорожской областей – это люди, которые встали на пути распространения античеловеческих принципов, которые защитили свой родной язык, свое право жить по традициям и укладу наших предков, отцов, дедов и прадедов, – отметил Дмитрий Азаров, поздравив жителей с важным событием.

Вместе с паспортами жителям Донбасса была вручена Конституция РФ, а также книга об истории Самарской области. Она рассказывает о ее трагических страницах и славных достижениях.

– Я очень надеюсь, что вы, сохраняя любовь к своей малой родине, влюбитесь и в нашу Самарскую область, оцените ее красоты, экономический, промышленный, научный потенциал. Мы постараемся создать для этого условия, – подчеркнул глава региона.

Среди новоиспеченных граждан России – супруги Владимир и Людмила Карлацкие. Они покинули свой дом летом 2022 года и прибыли в Самарскую область.

– Сегодня мы стали гражданами России. Мы ждали этого события долгих восемь военных лет. Но мы родом из Советского Союза, поэтому мы все 30 лет ждали, что мы будем одной страной, – со слезами на глазах рассказала Людмила Карлацкая.

Жители Донбасса отмечают: теперь они смогут спокойно найти работу и получать стабильный заработок здесь, на территории Самарской области.