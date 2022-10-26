В Самаре зимой 2022 года планируют увеличить количество погрузчиков под вывоз снега

88% имеющейся техники уже переоборудовано. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары продолжают подготовку к зимнему периоду 2022-2023 годов. Из 375 единиц техники 341 уже переоборудована. Об этом стало известно в ходе штаба по благоустройству.

– По состоянию на 25 октября 88% имеющейся техники уже переоборудовано. Оставшиеся 34 машины еще работают по летнему регламенту, так как сезон еще не закончился. Их мы планируем «переобуть» чуть позже – на это необходимо всего 2-3 дня, – сообщил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

Отмечается, что департамент городского хозяйства и экологии заключил два договора на аренду техники, которая находится в эксплуатации по лизингу. В рамках соглашения город получит дополнительно 82 единицы техники.

Власти также намерены увеличить число погрузчиков. Данный вопрос будет проработан по указанию вице-мэра Самары Владимира Василенко.