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Общество26 октября 2022 4:28

Половина самарцев хотела бы перейти на сокращенную рабочую неделю

Часть самарцев считают, что они смогут выполнить тот же объем работы за 4 дня
Ирина СИНЕГУБОВА
Один освободившийся день 21% жителей проведут с семьей и детьми.

Один освободившийся день 21% жителей проведут с семьей и детьми.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу SuperJob идею 4-дневной рабочей недели поддерживает каждый второй самарец.

— На сегодняшний день сокращенная рабочая неделя введена лишь в 2% компаний в городе, еще в 3% она вводилась, но потом организация вернулась к обычному режиму, — сообщает сервис SuperJob.

Среди опрошенных до 34 лет хотели бы так работать 60%. Женщины на 11% чаще являются сторонниками укороченной недели, чем мужчины. Часть самарцев считают, что они смогут выполнить тот же объем работы за 4 дня, среди таких опрошенные до 34 лет, а 23% считают это нереальным.

Один освободившийся день при введении 4-дневной рабочей недели 21% жителей проведут с семьей и детьми, 19% просто отдохнут, 17% хотят повысить квалификацию и выучить иностранные языки. Каждый седьмой планирует найти на свободный день подработку, а каждый девятый заняться домашним делам. Остальные потратят день на хобби, спорт, прогулки и личные дела.