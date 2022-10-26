Победителей акции «Осенний марафон» объявят в Самарской области в начале ноября

На данный момент условия акции выполнили почти 8 тысяч человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До конца октября в Самарской области проходит акция «Осенний марафон», участники которого могут получить ценные призы.

— Войти в число претендентов на победу могут клиенты компании из Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска, — сообщает самарский «ЭнергосбыТ Плюс».

Жители региона должны оплатить теплоэнергию за сентябрь и внести авансовый платеж за октябрь. Также у них не должно быть просроченной задолженности за тепло и горячую воду.

На данный момент условия акции выполнили почти 8 тысяч человек. Среди всех участников проведут розыгрыш ценных призов. Его итоги и победителей назовут уже в начале ноября 2022 года.