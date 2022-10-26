В Самарской области мигранты незаконно получили сертификаты о владении русским языком

Полицейские полагают, что фиктивные экзамены провел сотрудник одного из учреждений дополнительного образования. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские выявили факты незаконной выдачи сертификатов в Самарской области. Документы, подтверждающие владение русским языком, знание истории и законодательства РФ, получили шесть мигрантов. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

– Благодаря сертификатам иностранные граждане получили патенты для осуществления трудовой деятельности на территории нашей страны. По данным полицейских, фиктивное проведение экзаменов организовал неустановленный сотрудник одного из частных учреждений дополнительного образования Самарской области, – информируют в ГУ МВД по региону.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Виновному грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается.