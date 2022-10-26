Дмитрий Азаров провел заседание антинаркотической комиссии Самарской области 25 октября

Проводится социально-психологическое тестирование, позволяющее на ранних этапах выявить незаконное употребление наркотиков. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Во вторник, 25 октября, Дмитрий Азаров провел заседание антинаркотической комиссии региона. Речь шла о профилактике употребления наркотиков и психотропных веществ среди молодежи и подростков.

В учебных заведениях региона проводятся профилактические мероприятия, внеурочная работа, проекты и практики воспитания детей и молодежи. Обучающиеся участвуют в социально-психологическом тестировании, которое позволяет на ранних этапах выявить незаконное употребление наркотиков. Работа ведется и с родителями школьников.

Губернатор Самарской области предложил создать в регионе центр для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. На данный момент вопрос прорабатывается. Губернатор поручил до 1 декабря подобрать соответствующее помещение для центра.

— Ребята могут там заняться любимым делом, ремесло получить, вовлекаются в волонтерские и другие проекты. Там же работают психологи и выявляются наркозависимые. У ребенка будет, где переночевать, если он попал в сложную жизненную ситуацию, — сказал Дмитрий Азаров.