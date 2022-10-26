Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 октября 2022 7:29

Самарские специалисты проводят эндопротезирование при помощи компьютерной навигации

Сложные операции делают врачи клиник СамГМУ
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Специалисты провели более 20 подобных операций. Фото: ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России

Специалисты провели более 20 подобных операций. Фото: ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России

Клиники Самарского медуниверситета применяют компьютерную навигацию при эндопротезировании. За последние три месяца специалисты провели более 20 сложнейших операций.

– Компьютерный навигатор позволяет максимально объективизировать всю деформацию сустава. На бедро и голень пациента мы устанавливаем специальные маркеры – инфракрасные маячки, сигнал от которых «ловит» камера навигатора. Отдельные маркеры располагаются на мобильной рукоятке – это вроде указки, которой мы отрисовываем весь коленный сустав, – рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением №2 Клиник СамГМУ Дмитрий Кудашев.

Вся информация визуализируется на экране монитора навигатора, благодаря чему специалисты могут точно устранить деформацию и корректно установить компоненты эндопротеза.

Интересно, что в Самарской области компьютерная навигация в подобном виде хирургических вмешательств используется только в Клиниках СамГМУ. По всей стране – лишь в небольшом количестве медицинских учреждений.