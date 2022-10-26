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Общество26 октября 2022 7:57

Точные границы Самары определят до конца 2022 года

Власти города сейчас занимаются поиском подрядчика
Анастасия ФИЛАТОВА
Подрядчику необходимо определить границы Самары, поселка Козелки и села Ясная Поляна

Подрядчику необходимо определить границы Самары, поселка Козелки и села Ясная Поляна

Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

Власти Самары хотят определить точные границы города, а также входящих в него поселка Козелки и села Ясная Поляна. Департамент градостроительства уже приступил к поиску компании, которая выполнит необходимую работу. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику нужно собрать, систематизировать и проанализировать сведения Единого государственного реестра недвижимости, а также документов территориального планирования, государственного фонда данных, картографо-геодезических фондов и материалов лесоустройства. В дальнейшем всю полученную информацию о границах Самары необходимо будет внести в ЕГРН и кадастровый план.

Итоги электронного аукциона подведут 26 октября 2022 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 582,8 тысячи рублей. Все работы подрядчик должен выполнить до 20 декабря 2022 года.

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