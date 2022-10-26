В Самаре похитительница денег у пожилых людей отправится в колонию на 2,2 года

Один раз воровка проводила до магазина и обратно, другой раз помогла донести сумку. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре суд вынес приговор 58-летней женщине, которая обворовывала пожилых людей под предлогом помощи. Ее лишили свободы на 2,2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

— Первый случай произошел с 82-летним жителем Промышленного района. Когда он шел в магазин, доброжелательная незнакомка предложила проводить его в магазин и до дома, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Тронутый такой заботой пенсионер пригласил женщину к себе в гости. После ее ухода мужчина обнаружил пропажу 7 тысяч рублей. Другой жертвой стала жительница Промышленного района. Приятная незнакомка предложила помочь донести тяжелую сумку. Отвлекая разговором, женщина украла из кошелька около 11 тысяч рублей и проводила пенсионерку до дома.

Ранее неоднократно судимую за совершение краж у пенсионеров 58-летнюю жительницу областного центра задержали. Она во всем призналась, денежные средства уже успела потратить на собственные нужды. Суд признал женщину виновной, приговор вступил в законную силу.

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