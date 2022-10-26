Убрали асфальт на трамвайном переезде: движение транспорта затруднено на ул. Ташкентской и Стара-Загора в Самаре

Водителям приходится преодолевать трамвайные пути на минимальной скорости / Фото: ПроТранспорт63

В среду, 26 октября 2022 года, жителям Самары, возможно, придется ждать автобусов немного дольше, чем обычно. Все из-за того, что на улицах Ташкентской и Стара-Загора затруднен проезд транспорта. Заторы наблюдаются там в оба направления. Об этом в своем телеграм-канале сообщил перевозчик.

Транспортный коллапс спровоцировал участок с трамвайными путями. Сегодня там сняли асфальт. Из-за этого рельсы стали значительно выше дорожного полотна.

- Вчера асфальт еще был, сегодня убрали. Надеюсь, на этот раз сделают данный переезд нормально и со снегом он не растает, - прокомментировала одна из местных жительниц в соцсетях.

Водителям приходится преодолевать отрезок на минимальной скорости. Не всем удается это сделать с первой попытки. Некоторые авто так и норовят застрять на путях. Что касается автобусов, то они курсируют по прежней схеме, без объезда.

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