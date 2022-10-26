Самарская область получила порядка 170 млн рублей на развитие молодежной политики

Программа развития молодежной политики региона завоевала 2-е место. Фото: правительство Самарской области

Самарская область получила почти 170 млн. рублей на развитие молодежной политики. Субсидия была направлена благодаря победе во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах РФ «Регион для молодых». Участие в нем приняли полсотни регионов. Между ними были распределено 5 млрд. рублей.

Эксперты оценивали текущее и будущее состояние молодежной политики в субъектах России, комплексный подход, развитие экосистемы, кадров и разнообразие форматов для молодежи. Этой сфере деятельности в Самарской области уделяется особое внимание.

– Самарская область заинтересована в вашей молодой энергии, в ваших знаниях, компетенциях. Без этой энергии говорить об опережающем развитии региона, наверное, в долгосрочной перспективе невозможно. Но мы стараемся сделать так, чтобы сегодня Самарская область стала настоящим магнитом для людей, которые хотят развиваться, добиваться, создаем возможности для самореализации, – отмечал ранее глава региона Дмитрий Азаров.

Самарская область представила комплексную программу развития молодежной политики, построенной на принципе «Смелость в идеях и действиях». В результате регион завоевал второе место.

В рамках программы в регионе будет создан стандарт деятельности учреждений сферы молодежной политики, единое пространство для молодежи. В следующем году планируется реализовать около 15 практик–проектов разной направленности, такие как школа студенческой весны «В самое сердце», фестиваль «Самарский студенческий дебют» и другие.