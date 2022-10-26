Самарские депутаты предложили оказать налоговую поддержку компаниям, помогающим мобилизованным землякам

Депутаты предложили сократить облагаемую базу по налогу на прибыль на величину оказанной помощи / Фото: Единая Россия

Правительство РФ попросили оказать налоговую поддержку организациям и ИП, которые помогают мобилизованным и военным частям в период СВО. С такой инициативой к федеральным властям обратились депутаты фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе.

Представители бизнес-сообщества оказывают призванным дополнительную материальную помощь. Они безвозмездно представляют мобилизованным экипировку, оборудование и специальные средства. При этом зачастую предприниматели сталкиваются с вопросом обложения налогом на добавленную стоимость. Самарские парламентарии предложили ввести для организаций и ИП, которые помогают в период СВО, льготы. По примеру тех, что внедрили во время пандемии.

— Сейчас федеральное законодательство не позволяет юридическим лицам сократить облагаемую базу по налогу на прибыль на величину оказанной помощи. Считаю, что нужно исключить из налоговой базы для исчисления НДС и налога на прибыль такие безвозмездные расходы, которые идут на поддержку Вооруженных сил России, — прокомментировал руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губдуме Александр Живайкин.

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