Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 октября 2022 10:33

В Самаре провели ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары

Специалисты рассказали, как экономить на продуктах
Алена ПРОВКИНА
Жители смогут найти продукты по самой низкой цене

Жители смогут найти продукты по самой низкой цене

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты рассказали, как можно сэкономить в продуктовых магазинах. Жителям предоставили данные мониторинга цен на продовольственные товары.

По информации городской администрации, выгоднее всего купить баранину (кроме бескостного мяса) за 430 рублей/килограмм на «Безымянском» рынке в Промышленном районе. Белокочанную капусту за 14,99 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевском районе. Рис шлифованный за 73,74 рубля/килограмм в «Ашане» Советском районе. Соль поваренная за 9,99 рублей/килограмм в «Перекрестке» Красноглинского района.

Вся подробная информация указана на официальном сайте мэрии. Подобные мониторинги помогают отслеживать динамику цен.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал