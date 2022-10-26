В Самаре провели ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары

Жители смогут найти продукты по самой низкой цене Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты рассказали, как можно сэкономить в продуктовых магазинах. Жителям предоставили данные мониторинга цен на продовольственные товары.

По информации городской администрации, выгоднее всего купить баранину (кроме бескостного мяса) за 430 рублей/килограмм на «Безымянском» рынке в Промышленном районе. Белокочанную капусту за 14,99 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевском районе. Рис шлифованный за 73,74 рубля/килограмм в «Ашане» Советском районе. Соль поваренная за 9,99 рублей/килограмм в «Перекрестке» Красноглинского района.

Вся подробная информация указана на официальном сайте мэрии. Подобные мониторинги помогают отслеживать динамику цен.

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