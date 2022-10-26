В Самарской области в ноябре 2022 года пройдет Большой этнографический диктант

Принять участие в диктанте может любой желающий.

С 3 по 8 ноября 2022 года жители Самарской области смогут принять участие в Большом этнографическом диктанте. Он пройдет в онлайн и оффлайн форматах. Об этом сообщили в администрации Самары.

– Задания для участников до 16 лет будут состоять из 20 общефедеральных вопросов. Для участников старше 16 лет – из 30. В их числе – 20 общих вопросов для всех и 10 уникальных для каждого субъекта России. Для заграничных площадок – посвященные местам, связанным с Россией за пределами страны, – рассказали в мэрии Самары.

Время прохождения диктанта составит 45 минут. Очное мероприятие состоится 3 ноября в 11:00 на нескольких площадках города: в Доме дружбы народов, Софийском соборе, Самарской исторической мечети и других.

В онлайн-формате акция будет проходить с 3 по 8 ноября. Принять участие в диктанте можно на официальном сайте мероприятия.

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