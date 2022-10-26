На Самарскую область обрушится сильная магнитная буря 30 октября 2022 года

Метеочувствительным самарцам следует подготовиться
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На Самарскую область в ближайшее время обрушится сильная магнитная буря. Специалисты предупредили местных жителей.
По информации my-calend, магнитная буря накроет регион 30 октября 2022 года. Ее сила составит 5 баллов. В этот день метеочувствительные граждане могут почувствовать головную боль, недомогание. Самарцам следует следить за своим психическим состоянием, избегать напряжения и стрессовых ситуаций.
Напомним, погода в рабочую неделю будет иметь неустойчивый характер. К выходным вновь придет холодный фронт, который принесет с собой осадки в виде дождя и мокрого снега.
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