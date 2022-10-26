В Самаре пройдет выставка животных из приютов «Друг Человека» 29 и 30 октября 2022 года

Животные ищут новый дом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре проведут выставку животных из приютов. Местные жители смогут забрать нового друга домой совершенно бесплатно.

По информации городской администрации, мероприятие пройдет в ближайшие выходные, 28 и 29 октября 2022 года. Выставка «Друг Человека» состоится в центре «Экспо-Волга», по улице Мичурина, 23 «А». Забрать понравившееся животное можно прямо во время мероприятия. Сотрудники приютов проконсультируют новых хозяев при передаче животного.

На выставку привезут 150 кошек и 80 собак из самых крупных приютов региона. Животные в поисках новой семьи. Каждый желающий также сможет послушать бесплатные лекции от опытных кинологов и зоопсихологов.

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