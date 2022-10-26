Самарский театр драмы представит юбилейные спектакли в декабре

Продажа билетов откроется чуть раньше
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Самарский театр драмы имени М. Горького представит юбилейный спектакль в декабре 2022 года. Актеры также покажут премьерный спектакль «Тартюф» в московском Российском академическом молодежном театре.
По данным представителей театра, 5 декабря пройдет фестиваль «Уроки режиссуры» в Москве. Отмечают, что мероприятие – единственное в мире, которое состоит только из режиссеров. В этом году в жюри молодые специалисты. На родной сцене, в Самаре, спектакль «Тартюф» идет 2-3 раза в месяц.
Также в областной столице юбилейный показ отметят спектакль «Шесть блюд из одной курицы». Его сыграют на сцене 200-й раз. Продажа билетов в этом году откроется чуть раньше.
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