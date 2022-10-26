Пять капитально отремонтированных вагонов метро прибыли в Самару 26 октября 2022 года

Срок службы вагонов продлили еще как минимум на 15 лет Фото: администрация Самары

В среду, 26 октября 2022 года, в Самару после полного обновления доставили пять вагонов метро. Их привезли из Санкт-Петербурга, где специалисты завода «Метровагонмаш» провели капитальный ремонт, сообщает пресс-служба администрации города.

- В этом году заканчивался срок эксплуатации этих пяти вагонов. После ремонта они будут курсировать по ветке метрополитена еще как минимум 15 лет, - рассказал начальник электродепо «Кировское» Дмитрий Андреев.

Вагоны преобразили в волжской стилистике и оснастили современным оборудованием. Специалисты заменили колесные пары и тележки, установили системы видеонаблюдения и пожаротушения. В салонах сделали новые поручни, полы, окна, светодиодное освещение, удобные сиденья. Для маломобильных граждан предусмотрели специальные места.

В скором времени сотрудники метрополитена займутся пусконаладкой. Этот процесс займет около двух недель. Затем стартует обкатка вагонов, которая будет выполняться в ночное время.

- В электродепо 50 вагонов. Все они задействованы в перевозках. Есть новые, есть те, кто прошел капремонт. На сегодняшний день модернизировано более половины парка самарского метрополитена. К открытию станции «Театральная» планируем обновить почти весь подвижной состав, – подчеркнула глава Самары Елена Лапушкина.

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