В Самару привезли 5 отремонтированных вагонов метрополитена

Обновленные вагоны доставили в Самару. Фото: городская администрация

В Самаре после полного обновления привезли 5 вагонов МП «Самарский метрополитен». Прошлым летом их направили в Санкт-Петербург.

По информации городской администрации, специалисты завода «Метровагонмаш» выполнили необходимые работы капитального ремонта. На данный момент, в электродепо насчитывают 50 вагонов, все они задействованы в регулярных перевозках. Почти половина парка самарского метрополитена модернизировали. Работы планируют продолжить, чтобы весь подвижной состав был обновлен к открытию новой станции «Театральная».

Отмечают, что на линию одновременно выводят 5 поездов, каждый из которых сформирован из 4 вагонов. После ремонта новые вагоны смогут курсировать еще 15 лет.

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