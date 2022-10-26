В Самаре после жалобы отремонтировали проезжую часть на улице Антонова-Овсеенко

Специалисты провели ремонтные работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Советском районе Самары после обращения жителей в социальных сетях специалисты устранили дефекты. Рабочие отремонтировали проезжую часть.

По информации прокуратуры Самарской области, горожане пожаловались на состояние дороги около дома №93 по улице Антонова-Овсеенко. Специалисты установили, что на указанном участке образовались дефекты в виде выбоин. Данные нарушения увеличивают риск ДТП. В адрес МП «Благоустройство» прокуратура вынесла соответствующее представление.

Ведомство рассмотрело акт реагирования. Требования удовлетворили и рабочие провели необходимый ремонт. Должностное лицо привлекли к ответственности.

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