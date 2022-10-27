В Самаре мужчину осудили за продажу ручек с диктофоном и часов со скрытой видеокамерой

Всего было изъято более 40 специальных технических средств. Фото: УФСБ России по Самарской области

Мужчина продавал на территории Самарской области и соседних регионов в своем интернет-магазине технические средства, позволяющие скрыто получать информацию.

— У него обнаружили канцелярские ручки с диктофоном и видеокамерой, электронные часы со скрытой функцией видеозаписи, камуфлированные устройства для определения местоположения и другое, — сообщает УФСБ России по Самарской области.

Житель Самары заказывал устройства в интернете на адрес своего проживания и продавал. Всего было изъято более 40 специальных технических средств. По словам специалистов, они в основном используются для нарушения конституционных прав и свобод граждан, а также совершения других преступлений.

Было возбуждено уголовное дело. Октябрьский районный суд Самары признан мужчину виновным и приговорил к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы.

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