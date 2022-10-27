Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 октября 2022 8:05

Более 400 аварийных и ветхих домов хотят снести в Самаре по проектам КРТ

Вместо старых построек возведут новое комфортное жилье
Анастасия ФИЛАТОВА
Первая очередь КРТ включает территории 26 кварталов площадью 145 га

Первая очередь КРТ включает территории 26 кварталов площадью 145 га

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре хотят снести 403 дома: 83 аварийных и 320 ветхих. Вместо них построят новое комфортное жилье. Эта работа запланирована в рамках реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ), сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, Самара стала пилотной площадкой для применения механизмов КРТ. Пока речь идет о реализации первой очереди проекта. Это территории 26 кварталов площадью около 145 га, которые объединены в 17 лотов. Аукционы по ним планируется провести в 2022 году.

Вместо 403 аварийных и ветхих домов общей площадью свыше 228,6 тысячи кв. м построят новое комфортное жилье. Планируемые показатели – более 2,3 млн кв. м. Также проекты КРТ включают обустройство социальной инфраструктуры – возведение детских садов и школ. Количество мест в первых составит 4 359, во вторых – 8 719.

Решения о комплексном развитии территорий по всем лотам должны принять в конце 2022-го – начале 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.