Более 400 аварийных и ветхих домов хотят снести в Самаре по проектам КРТ

Первая очередь КРТ включает территории 26 кварталов площадью 145 га Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре хотят снести 403 дома: 83 аварийных и 320 ветхих. Вместо них построят новое комфортное жилье. Эта работа запланирована в рамках реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ), сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, Самара стала пилотной площадкой для применения механизмов КРТ. Пока речь идет о реализации первой очереди проекта. Это территории 26 кварталов площадью около 145 га, которые объединены в 17 лотов. Аукционы по ним планируется провести в 2022 году.

Вместо 403 аварийных и ветхих домов общей площадью свыше 228,6 тысячи кв. м построят новое комфортное жилье. Планируемые показатели – более 2,3 млн кв. м. Также проекты КРТ включают обустройство социальной инфраструктуры – возведение детских садов и школ. Количество мест в первых составит 4 359, во вторых – 8 719.

Решения о комплексном развитии территорий по всем лотам должны принять в конце 2022-го – начале 2023 года.

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