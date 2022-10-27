В Самаре закроется 8 пристаней на Волге и изменится расписание двух судов с 31 октября

Изменения коснулись нескольких пригородных маршрутов. Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

На следующей неделе, с 31 октября, в Самаре закрываются 8 пристаней пассажирских теплоходов и меняется расписание двух судов.

— Речь идет об остановочных пунктах Зольное, Солнечная поляна, Богатырь, Гаврилова поляна, Подгоры, Нижний пляж, Шелехметь и Винновка, — сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Изменения коснулись и пригородных маршрутов «Самара-Ширяево» и «Самара-Проран-Рождествено». Суда первого направления будут отправлять из областного центра в 08:30, от поляны им. Фрунзе в 09:30, прибудет в Ширяево в 11:30, отчалит оттуда в 16:00, в от поляны им. Фрунзе на обратном направлении в 17:15 и прибудет обратно в Самару в 18:00.

С измененным расписанием маршрута «Самара-Проран-Рождествено» подробно можно ознакомиться в таблице.

Маршрут «Самара-Проран-Рождественно» будет ходить по-новому. Фото: скриншот

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