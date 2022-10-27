В Самаре планируют открыть «Хулиганодом» для трудных подростков

Ребята могут там заняться любимым делом и ремеслом, их вовлекают в волонтерские и другие проекты. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре могут сделать учреждение для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Губернатор Дмитрий Азаров поручил до 1 декабря подобрать соответствующее помещение для такого центра.

Ранее глава региона во время визита в Нижний Новгород узнал о «Хулиганодоме», созданном там, и давал поручение рассмотреть опыт учреждения и взять его идею за основу. Центра такого формата в Самарской области пока нет.

— Ребята могут там заняться любимым делом и ремеслом, их вовлекают в волонтерские и другие проекты. В учреждении работают психологи, выявляются наркозависимые. Есть место для ночевки, если ребенок попал в сложную жизненную ситуацию, — сказал Дмитрий Азаров.

В данный момент вопрос о создании такого центра в регионе прорабатывается.

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