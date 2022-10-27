В Самаре хотят разработать и принять программу капитального ремонта спортивных залов

Могут также предусмотреть безопасные и адаптированные для разных возрастов снаряды. Фото: Гордума Самары

В Самаре депутаты предлагают разработать и принять программу капитального ремонта спортивных залов. Об этом сообщили в самарской Гордуме.

— Последние пару лет удается предусматривать в бюджете города средства на эти работы, но 2-3 обновленных зала в год – это медленный темп. Косметический ремонт выручает, но технологии и возможности шагнули далеко вперед, — говорит председатель Гордумы Алексей Дегтев.

В проекте по ремонту школьных спортивных залов хотят предусмотреть специальное напольное покрытие, безопасные и адаптированные для разных возрастов снаряды, универсальное оборудование.

По словам депутатов, дело сдвинулось с мертвой точки, но возникли трудности. Большей частью они заключаются в том, что по разным причинам сроки выполнения работ затягиваются неисполнительными подрядчиками. Из-за этого происходят подвижки учебном процессе, например, отменяются или переносятся уроки физкультуры, дополнительные спортивные занятия.

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.