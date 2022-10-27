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Общество27 октября 2022 10:47

Видеоблогер показал ход благоустройства парка Молодежный в Самаре

Самарец посетил площадку и сделал видео с высоты птичьего полета
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Территория парка заметно преобразилась.

Территория парка заметно преобразилась.

Фото: Скриншот с видео

Самарский видеоблогер показал, как идет благоустройство парка Молодежный в октябре 2022 года. Евгений Щекин посетил площадку и снял ее с высоты птичьего полета. Кадрами он поделился в соцсетях.

Судя по видео, территория парка заметно преобразилась. На дорожках появилось покрытие, установлены скамейки, детские и спортивные площадки, обустроены пандусы и парковка. А прямо на входе посетителей встречает светящаяся надпись с названием парка – «Молодежный».

Напомним, в рамках первого этапа благоустройства в парке были высажены новые деревья – они появились взамен аварийных. В данный момент работы уже близятся к финалу. Как ранее сообщали в мэрии, строителям осталось завершить подготовку малых архитектурных форм, арт-объектов, дорожек.

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