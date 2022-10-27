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Общество27 октября 2022 11:34

Режим работы светофоров изменили на ряде перекрестков в Самаре

«Регулировщикам» добавили отдельную фазу для поворота налево
Анастасия ФИЛАТОВА
Работу светофоров скорректировали в местах повышенной аварийности

Работу светофоров скорректировали в местах повышенной аварийности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на ряде перекрестков изменили режим работы светофоров. Корректировки затронули места повышенной аварийности. Об этом сообщил заместитель главы департамента транспорта города Юрий Тапилин.

Так, на нескольких перекрестках выделили отдельную фазу для поворота налево. Режим работы светофоров сменили на пересечении улиц Авроры и Дыбенко, Авроры и Мориса Тореза, Гагарина и Запорожской, Антонова-Овсеенко и Ивана Булкина, Мичурина и Луначарского, Победы и Средне-Садовой, Кирова и Мирной, Кирова и Молодежной.

Корректировки в работе «регулировщиков» внесли в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Специалисты определили места повышенной аварийности, проанализировав данные за 2020-2021 годы и изучив причины ДТП на различных участках.

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