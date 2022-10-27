В Самарскую область в конце недели 28 октября 2022 года придут дожди со снегом

Жителей региона ждут холода и ночные заморозки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Самарскую область надвигаются холода и ночные заморозки. Неустойчивая погода, царившая на текущей неделе, преподнесет жителям губернии новый сюрприз. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

– К концу недели в Самарскую область вновь подойдет холодный фронт, который принесет с собой осадки в виде дождя и мокрого снега, – отмечают в Приволжском УГМС.

Первые заморозки жители региона ощутят в ночь на 28 октября. Согласно прогнозу, столбик термометра опустится до 1…-4 градусов. Днем температура будет плюсовой, однако теплее не станет – воздух прогреется только до 1-6 градусов. Погода будет облачной, ожидаются дожди и мокрый снег.

Осадки, как и температура воздуха, сохранятся до субботы, 29 октября. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. В воскресенье, 30 октября, порывы ветра усилятся до 7-12 метров в секунду, а местами достигнут 15-18 м/с. Направление ветра изменится на южное и юго-западное.

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