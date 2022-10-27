Три новые награды учредили в Самарской области

Депутаты поддержали инициативу Дмитрия Азарова о создании трех новых наград / Фото: samgd.ru

В Самарской области утвердили три новые награды – почетные знаки Николая Семенова, Нестора Постникова и Дмитрия Устинова. Решение было принято на пленарном заседании губернской думы в четверг, 27 октября 2022 года.

Расширить перечень региональных наград предложил губернатор Дмитрий Азаров. Депутаты поддержали его инициативу о внесении изменений в областной закон.

Почетным знаком Нестора Постникова будут награждать за значительный вклад в сфере здравоохранения, а также за личные заслуги в благотворительной деятельности по поддержке хосписов, госпиталей и других медучреждений.

Почетным знаком Николая Семенова – за значительные достижения в научно-исследовательской деятельности. Почетным знаком Дмитрия Устинова – военных, сотрудников ОВД и Росгвардии, которые обеспечивают безопасность государства. Также эту награду будут вручать гражданам за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества.

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