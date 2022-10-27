В Самаре завершился первый этап работ по благоустройству парка «Молодежный»

Детская площадка поделена на несколько зон – для детей младшего возраста и постарше. Фото: администрация Самары

В Промышленном районе Самары выполнили первый этап благоустройства парка «Молодежный» со стороны ул. Ново-Вокзальная. Сегодня, 27 октября, его посетила глава Самары Елена Лапушкина.

— Появились интересные детские площадки в эко-стиле. Мы удалили аварийные и небезопасные деревья и высадили почти 2 тысячи новых, а также кустарники и почти 5 тысяч цветов-многолетников, — рассказала Елена Лапушкина.

Помимо этого, обустроили парковку и дорожки, формирующие «Тропу здоровья». Их можно использовать для прогулок, бега, катания на велосипеде, на лыжах. В тенистой части парка оборудовали «релакс-зоны», где 8 уличных гамаков. Выделяются и арт-объекты, среди которых буквы, составляющие слово «Молодежь». Они «разбросаны» по центральному бульвару, и каждая сделана в своем стиле.

Выделяются и арт-объекты, среди которых буквы, составляющие слово «Молодежь».

Детская площадка поделена на несколько зон – для детей младшего возраста и постарше. Также в парке появились столы для настольного тенниса, площадка для игры в петанк, площадка для фуд-корта, куда могут заезжать и вставать фуд-траки. Около детской и спортивной площадок сделали два санузла. На территории установили высококачественные светильники. Не обошли стороной и вопрос озера, который волновал жителей.

— Сейчас мы восстанавливаем озеро, в первую очередь его почистили. Вопрос восстановления был проработан специалистами. Наполнить водой его будет непросто, но раз жители приняли такое решение – мы его поддержим, — отметила глава города.

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.