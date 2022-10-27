В Самаре в ноябре 2022 года распределят свободные места в детских садах

Распределение состоится 1 ноября. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре 1 ноября 2022 года состоится распределение свободных мест в детских садах. Набор будет вестись, в том числе, во втором корпусе детсада №291 на улице Подшипниковой. Об этом сообщили в администрации города.

– В новом детском саду, помимо четырех групп общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 лет, будет действовать одна разновозрастная группа для детей с расстройствами аутистического спектра и одна разновозрастная группа для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, – уточнили городские власти.

Для того, чтобы добавить детсад в заявление о постановке ребенка в очередь, необходимо обратиться в МФЦ с паспортом и свидетельством о его рождении.

Проверить информацию о наличии свободных мест в детских садах можно на портале услуг. Здесь же можно ознакомиться со статусом заявления.

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.