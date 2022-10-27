Елена Лапушкина осмотрела результаты первого этапа благоустройства парка «Молодежный»

В парке появились детские и спортивные площадки. Фото: администрация Самары

Первый этап благоустройства парка «Молодежный» в Самаре близится к завершению. Об этом сообщила мэр Елена Лапушкина. Глава города посетила площадку и оценила результат выполненных работ.

– Я приехала принимать практически работу. Осталась финальная подготовка малых архитектурных форм, арт-объектов, дорожек к приему жителей и гостей города. Здесь появились интересные детские площадки в эко-стиле, cохранены все здоровые зеленые насаждения и газоны, – поделилась Елена Лапушкина.

Первый этап работ был выполнен со стороны улицы Ново-Садовой. Здесь появилась парковка, пандусы, газоны, ступени, велосипедные и пешеходные дорожки. Для любителей спорта и малышей установлены спортивные и детские площадки. Последние поделены на несколько зон – в зависимости от возраста детей. Также была проведена работа по озеленению территории.

Глава города отметила, что на этом благоустройство парка не заканчивается – в дальнейшем работы будут продолжены.

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