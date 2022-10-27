Крупный логистический центр Ozon открыли в Чапаевске 27 октября 2022 года

Запуск логистического центра Ozon в Самарской области позволит создать 6 тысяч рабочих мест /Фото: Юлия Рубцова

В четверг, 27 октября 2022 года, на территории индустриального парка «Чапаевск» открылся крупнейший в Поволжье логистический центр Ozon. Старт работе первой очереди хаба дали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и директор по взаимодействию с органами власти маркетплейса Александр Васильев.

- Проект реализован в кратчайшие сроки. Буквально в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение. И уже сегодня, в 2022 году, мы открываем этот замечательный логистический центр, - сказал глава региона.

Инвестиции в проект составили 10 млрд рублей: 5 – от застройщика и 5 – от Ozon. Площадь хранения первой очереди логистического центра – 52 тысячи кв. м. К концу 2023 года за счет второй очереди она увеличится до 76 тысяч кв. м. По словам губернатора, открытие хаба крупного маркетплейса позволит создать для жителей Самарской области новые рабочие места. Уже сейчас там трудятся около 700 человек. До конца 2022 года будет уже тысяча, а после выхода объекта на полную мощность – 6 тысяч.

- Для нашего региона, для Чапаевска, 6 тысяч рабочих мест - это очень важно. Это главный эффект проекта для нашего региона. Очень важно дать нашим землякам возможность дохода, постоянного и солидного, потому что здесь заработная плата повыше, чем средняя по Самарской области, что очень важно, - подчеркнул губернатор. - Все эти инвестиции, усилия, они ради главного – для того, чтобы люди на самарской земле могли реализовать свои возможности, могли получать стабильную заработную плату, обеспечивать свое будущее и будущее своих семей.

Дмитрий Азаров отметил, что запуск логистического центра в Чапаевске позволит представителям регионального бизнеса продавать товары по всей России. Также они смогут быстрее поставлять свою продукцию на маркетплейс и экономить на логистике. Все это позволит предпринимателям активнее развивать и расширять свое дело.

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