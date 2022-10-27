В Самарской области в 2022 году удовлетворят права 1800 дольщиков

Из 22 проблемных объектов 12 планируют исключить из списка до конца года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 1800 участников долевого строительства смогут восстановить свои права в 2022 году. Об этом стало известно на рабочем совещании в региональном правительстве.

– На текущий момент в едином реестре проблемных объектов числится 22 объекта. До конца года планируется исключить из ЕРПО еще 12 домов. Четыре дома – в рамках выплаты дольщикам денежной компенсации Фондом развития территорий, восемь домов – в рамках завершения строительства и ввода в эксплуатацию, – уточнили региональные власти.

Таким образом, всего за 2022 год будут удовлетворены права 1800 участников долевого строительства.

Отмечается, что на текущий момент из перечня проблемных было исключено 18 домов. Это позволило восстановить права 691 пострадавшего дольщика.

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