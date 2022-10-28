В Самаре на выходных 29-30 октября 2022 года устроят охоту на водителей-нарушителей

В Самаре пройдут рейды против нарушителей на дорогах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на грядущих выходных 29-30 октября 2022 года сотрудники ГИБДД традиционно усилят работу и проведут ряд целенаправленных рейдов. Выявлять будут водителей, которые садятся за руль пьяными и позволяют себе грубо нарушать правила дорожного движения. Для такой работы на дороги выйдет максимальное количество сотрудников, в том числе тех, кто занимает руководящие посты.

В ГИБДД напоминают, что за вождение в нетрезвом состоянии водителю полагается серьезное наказание. Это штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. В случае повторного нарушения ответственность уже может быть уголовной. В этом случае размер штрафа вырастает до 200-300 тысяч рублей, также водителю может грозить до двух лет лишения свободы.

Также полицейские отмечают, что победить пьянство на дорогах позволит общая нетерпимость к такому нарушению. И просят неравнодушных жителей сообщать о нарушениях и пьяных водителях, которых им удалось заметить. Сделать это можно по телефону в Управление ГИБДД Самарской области (846) 333 58 01 либо 112.

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