Министр экономического развития рассказал о росте зарплат жителей Самарской области в 2022 году

Зарплаты жителей региона по сравнению с прошлым годом выросли в среднем на 3000 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Средняя заработная плата жителей Самарской области в первые восемь месяцев 2022 года составила 45 800 рублей. Об этом на сообщил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. Его слова передает корреспондент “КП-Самара”.

Согласно отчету, которое предоставило ведомство, средняя зарплата жителей области увеличилась по сравнению с прошлым годом на 3000 рублей, а по сравнению с 2020 годом - на 7100 рублей.

Специалисты считают, что рост заработной платы в регионе продолжится: по итогам 2022 года средний показатель за месяц составит 46 900 рублей.