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Экономика28 октября 2022 9:22

Министр экономического развития рассказал о росте зарплат жителей Самарской области в 2022 году

В среднем жители региона в январе-августе этого года получали 45 800 рублей
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Зарплаты жителей региона по сравнению с прошлым годом выросли в среднем на 3000 рублей.

Зарплаты жителей региона по сравнению с прошлым годом выросли в среднем на 3000 рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Средняя заработная плата жителей Самарской области в первые восемь месяцев 2022 года составила 45 800 рублей. Об этом на сообщил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. Его слова передает корреспондент “КП-Самара”.

Согласно отчету, которое предоставило ведомство, средняя зарплата жителей области увеличилась по сравнению с прошлым годом на 3000 рублей, а по сравнению с 2020 годом - на 7100 рублей.

Специалисты считают, что рост заработной платы в регионе продолжится: по итогам 2022 года средний показатель за месяц составит 46 900 рублей.

График роста зарплат жителей Самарской области.

График роста зарплат жителей Самарской области.

Фото: Евгений КОТМЫШЕВ