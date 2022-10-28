Власти сообщили о судьбе долгостроя на улице Вилоновской в Самаре

Строительство высотки затянулось на несколько лет. Фото: скриншот с видео

Стало известно, как обстоят дела со строительством долгостроя на пересечении улиц Вилоновской и Садовой в Самаре. Его судьбу обсудили на заседании в областном правительстве.

По данным компании-застройщика, на объекте уже устранили многие выявленные дефекты. Работа над остальными вышла на финишную прямую. После полной отработки всех замечаний можно будет приступать к получению заключения госэкспертизы. Власти региона отметили, что готовы поддержать работу над долгостроем.

– Готовы финансировать, средства в бюджете есть. Быстрее выходите на финишную прямую. Сейчас важно получить заключение экспертизы, оформить отношения, выделить деньги и начать строительство, – подчеркнул первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Напомним, строительство объекта тянется с 2003 года. Его возводила компания «Средневолжскстрой», однако в 2007 году работы прекратились – фирму признали банкротом. Сейчас застройщиком дома является ООО «Стройпроектсервис».

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