В Самаре 30 октября 2022 года запустят дополнительный транспорт до «Солидарность Арены»

После игры болельщиков будут ждать дополнительные трамваи и автобусы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре усилят работу общественного транспорта в день матча «Крыльев Советов» и «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщили в администрации города.

– Для удобства зрителей к стадиону будут запущены дополнительные трамваи № 11, 12 и 25. По окончании матча они будут ожидать пассажиров на конечной остановке «Самара Арена», – рассказали в мэрии.

Помимо трамваев, власти планируют запуск дополнительных автобусов. Уехать от остановки «Улица Алма-Атинская» в сторону проспекта Кирова можно будет на автобусных маршрутах №1, 67, 34, 41.

Кроме того, дополнительные автобусы №1, 67 будут ждать болельщиков на остановке «Ул. Дальняя». Они проследуют до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

Напомним, матч между футбольными командами «Крылья Советов» и «Нижний Новгород» состоится на стадионе «Солидарность Самара Арена» в воскресенье, 30 октября. Начало - в 15:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал. Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи. Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.