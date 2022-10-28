Самолет из Москвы не смог приземлиться в Самаре из-за технических неполадок

Самолету удалось зайти на посадку только со второго раза. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в четверг, 27 октября, в небе над Самарской областью произошел небольшой инцидент. Самолет ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», следовавший рейсом Москва – Самара, не смог с первого раза приземлиться в Курумоче. Информацию сообщает телеграмм-канал AVIAINCIDENT.

По данным канала, самолет добрался до Курумоча в 22:08 по местному времени. Судно уже собиралось зайти на посадку, однако на высоте 2 тыс. фунтов произошли технические неполадки.

– Причина – рассогласование закрылок. Капитан воздушного судна запросил зону ожидания на высоте 4 тысячи футов, – поделились в телеграмм-канале AVIAINCIDENT.

В результате самолет ушел на второй круг. Пассажирам пришлось задержаться в небе примерно на 20 минут. В 22:29 посадка благополучно была совершена.

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