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Общество28 октября 2022 11:18

В Самарской области 33 мобилизованных жителя вернулись домой

Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По данным парламентария, мужчины уже вернулись к рабочим обязанностям.

По данным парламентария, мужчины уже вернулись к рабочим обязанностям.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области, ошибочно призванные в рамках частичной мобилизации, продолжают возвращаться домой. Недавно к своим семьям, работе и учебе возвратились еще более 30 человек. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

– В результате моего вмешательства в общей сложности отменены решения о мобилизации 33 самарцев. Все эти люди вернулись домой. Точечная работа продолжается, – подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что от родственников и работодателей мобилизованных Самарской области поступило более 200 обращений. Ситуации абсолютно разные, каждая находится в проработке.

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