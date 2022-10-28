Семь дворов привели в порядок в Кировском районе Самары

Так выглядит обновленная детская площадка. Фото: администрация Самары.

В Кировском районе Самары благоустроили семь дворов. В порядок привели территорию около домов по адресам: проспект Карла Маркса, 396, двор в границах улиц Дальневосточная, 4, Свободы, 187, Марии Авейде, 12, проспект Карла Маркса, 491, 489, 487, улица Димитрова, 74-72 и улица Ставропольская, 161-163, проспект Кирова, 327, улица Литвинова, 322А. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, около дома №327 по проспекту Кирова установили площадку с безопасным прорезиненным покрытием и спортивными объектами, а также отремонтировали тротуары и проезды внутри квартала.

По словам замглавы Кировского района Вячеслава Ротерса, жители сами выбирали, что сделают в их дворе.