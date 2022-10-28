Дополнительные «Ласточки» назначат по маршруту Самара – Сызрань с 4 по 6 ноября 2022 года

График движения электричек изменится с 3 по 7 ноября 2022 года / Фото: КбшЖД

Скорые пригородные поезда «Ласточка» будут ходить чаще в Самарской области с 4 по 6 ноября 2022 года. Дополнительные рейсы назначат между Самарой и Сызранью из-за празднования Дня народного единства. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Электрички между Самарой и Сызранью в предстоящие дни будут курсировать следующим образом: 4 ноября Самара (отпр. 07:03) – Сызрань-1 (приб. 08:57); 4, 5, 6 ноября Сызрань-1 (отпр. 09:12) – Самара (приб. 10:59); 4 и 5 ноября Самара (отпр. 18:30) – Сызрань-1 (приб. 20:11); 6 ноября Самара (отпр. 16:13) – Сызрань-1 (приб. 17:48) и Сызрань-1 (отпр. 18:00) – Самара (приб. 19:53).

Запланированы и другие изменения в графике движения электричек. Так, 3 ноября поезда будут ходить по расписанию пятницы, 4 и 5-го – субботы, 6-го – воскресенья, а 7-го – понедельника. Пассажиров просят быть внимательнее при планировании поездок.

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