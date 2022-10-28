Число рейсов из Самары в Москву и Санкт-Петербург увеличили с 28 октября 2022 года

Прямые рейсы в Москву и Санкт-Петербург будут ежедневными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рейсов из Самары в Москву и Санкт Петербург станет больше. Самолеты начнут чаще летать по этим направлениям с пятницы, 28 октября 2022 года.

- Число ежедневных прямых рейсов в Москву и Санкт-Петербург увеличено. С сегодняшнего дня авиакомпания «Победа» вновь начала выполнять полеты по этим направлениям, - сообщили в пресс-службе аэропорта Курумоч.

Отправление из Самары запланировано на 7:00, прибытие в Москву – в 7:55. В обратную сторону самолет будет вылетать в 18:10, приземление в аэропорту Курумоч – в 21:00.

Вылет в Санкт-Петербург намечен на 21:30, прибытие в аэропорт Пулково – на 23:05. Рейс в Самару – в 00:35, прибытие – в 3:50.

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