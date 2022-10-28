В Самаре приняли еще один закон, улучшающий жилусловия попавших под расселение из-за метро граждан

Законопроект одобрили депутаты Самарской губернской думы / Фото: samgd.ru

Самарская губернская дума одобрила закон, который призван улучшить жилищные условия некоторых категорий граждан. Речь идет о тех, чьи неприватизированные квартиры попали под изъятие из-за строительства станции метро «Театральная». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

У многих жителей старого города очень маленькая жилплощадь. Кто-то снимает по договору соцнайма комнаты площадью 4,5 кв. м, кто-то квартиры до 18 кв. м. По закону в случае изъятия регион должен предоставить муниципалитету равноценное жилье. Однако таких квартир на рынке сейчас нет. Да и в отношении нанимателей это было бы несправедливо.

- Законопроект, который одобрили депутаты, гарантирует, что каждая семья, проживающая в муниципальных квартирах, получит полноценное жилье. Площадь однокомнатной квартиры для них составит не менее 28 кв. м, а двухкомнатной – 42 кв. м. Это позволит улучшить жилищные условия многих людей, - отметил председатель правительства Самарской области.

Напомним, ранее в регионе приняли закон, который улучшает жилусловия собственников недвижимости, попадающей под изъятие из-за строительства метро. Для владельцев квартир, чья площадь составляет от 3 до 33 кв. м, предусмотрели дополнительную выплату из бюджета.

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