Холодную воду планируют отключать в Самаре с 1 по 3 ноября 2022 года

Воду будут отключать на время проведения плановых работ на сетях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе жителей ряда домов Самары могут остаться без холодной воды. Ресурсники запланировали на этот день несколько работ, которые потребуют кратковременного отключения ХВС. Об этом сообщает пресс-служба компании «РКС-Самара».

Так, 1 ноября 2022 года с 9:00 до 17:00 приостановят подачу холодной воды на Кирова, 283. А 3 ноября с 8:00 до 17:00 – на улице Солнечной, 9 и 9а. С 1 ноября с 10:00 до 2 ноября 10:00 без ХВС могут остаться следующие дома: ул. Осетинская, 12, 14, 16, 16а, 18; ул. Засамарская слобода, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; ул. Виталия Талабаева, 2, 4, 6, 8. Для жителей представят бойлер. Его установят у дома № 16а на улице Осетинской.

Отметим, информация о предстоящих отключениях ХВС – предварительная. Не исключено, что в течение недели график работ на сетях могут скорректировать.

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