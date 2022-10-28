В Самаре на расширенном заседании обсудили бюджет Самарской области на следующий год

В сложный период ни одну государственную региональную программу не закрыли и ни один объект не заморозили. Фото: правительство Самарской области

На расширенном заседании правительства Самарской области, которое прошло 28 октября, обсуждался бюджет региона на следующий год. По словам Дмитрия Азарова, он по-прежнему будет особенным и социально-ориентированным.

Это связано с жесткими условиями внешнего санкционного давления, в которых развивается экономика. Глава региона отметил, что необходимо сохранить четкую социальную направленность бюджета, чтобы укрепить общественно-политическую стабильность в регионе.

— Это удавалось сделать в предыдущие годы несмотря на все вызовы, с которыми мы столкнулись. Удалось достичь опережающих темпов развития экономики, развитой инфраструктуры региона. При этом ни одна государственная региональная программа не была закрыта, ни один объект не заморозили в этот период. И такой темп нужно сохранять и наращивать, — сказал губернатор Самарской области.

Подтверждением успехов региона свидетельствуют итоги прошлого года. Тогда объем валового регионального продукта увеличился на 4,5%. Это самый высокий показатель за последние 9 лет. А рост инвестиций был выше, чем в среднем по стране, и составил 122,5%.

— Инвестиции, создание новых рабочих мест, повышение уровня благосостояния граждан является первостепенным. Не за рейтинги мы работаем. Главная задача – это забота о людях, о развитии региона. А главной оценкой станет увеличение благосостояния и рост инвестиций, создание большого количества рабочих мест, — подчеркнул Дмитрий Азаров.

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