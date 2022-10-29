Глава Самары проиграла суд из-за территории у больницы Семашко

Арбитраж встал на сторону строительной компании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Самары Елена Лапушкина проиграла суд из-за территории у больницы имени Семашко. Арбитраж признал незаконным решение мэра о расторжении договора о развитии площадки с ООО «Строительная компания «Империя». Информация размещена на сайте инстанции.

Согласно материалам дела, застройщик и глава Самары заключили договор в 2018 году. По нему фирма должна была заняться развитием застроенной территории в границах улиц Вольской, Воронежской, Свободы и Калинина — провести расселение, снести аварийные дома и построить новое жилье. Летом 2021 года власти города расторгли соглашение в одностороннем порядке. Они посчитали, что компания не выполнила в срок свои обязательства.

Застройщик с решением мэрии не согласился и обратился в суд. Ему удалось доказать, что он вовремя разработал и согласовал проект планировки и межевания территории. В итоге арбитраж в октябре 2022 года признал недействительным решение главы Самары о расторжении договора.

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